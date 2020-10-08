В Нагорном Карабахе возобновились бои на линии соприкосновения

Урегулировать конфликт попытаются в Женеве

В Карабахе этим утром после недолгого затишья возобновились бои. Они идут на южном и северном направлениях, сообщили в Минобороны непризнанной республики. По информации военного ведомства, погибли ещё 30 бойцов. Среди жертв обстрелов - также военные Армении, Азербайджана. И мирные жители. Новую попытку усадить стороны конфликта за стол переговоров сегодня предпримут в Женеве. Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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