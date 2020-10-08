ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Нагорном Карабахе возобновились бои на линии соприкосновения

11:49
  • четверг
  • 08 октября 2020

Урегулировать конфликт попытаются в Женеве

В Карабахе этим утром после недолгого затишья возобновились бои. Они идут на южном и северном направлениях, сообщили в Минобороны непризнанной республики. По информации военного ведомства, погибли ещё 30 бойцов. Среди жертв обстрелов - также военные Армении, Азербайджана. И мирные жители. Новую попытку усадить стороны конфликта за стол переговоров сегодня предпримут в Женеве. Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.