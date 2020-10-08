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В России школьница раздала друзьям всю заначку родителей

12:13
  • четверг
  • 08 октября 2020

Девочка пыталась доказать финансовое благополучие

Десятилетняя школьница из Хакасии решила доказать знакомым, что ее семья не бедствует. Для этого девочка выбрала оригинальный, но крайне затратный способ – выбросила деньги с балкона.

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Школьница нашла спрятанные родителями деньги и сбросила их с балкона детям, которые ждали ее на улице. Девочка не стала рассказывать взрослым о своем поступке, а мать и отец ребенка обнаружили пропажу лишь несколько дней спустя. За это время школьница успела раздать деньги и ребятам из соседних дворов.

Суммарно из рассекреченной заначки пропало порядка 30 тысяч рублей. Родители щедрой девочки обратились к сотрудникам правопорядка с просьбой помочь вернуть деньги. Отец школьницы подчеркнул, что семья не владеет собственным бизнесом, а розданные дочерью деньги были накоплены с зарплат, передает РЕН ТВ.

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