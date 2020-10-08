В России школьница раздала друзьям всю заначку родителей

Девочка пыталась доказать финансовое благополучие

Десятилетняя школьница из Хакасии решила доказать знакомым, что ее семья не бедствует. Для этого девочка выбрала оригинальный, но крайне затратный способ – выбросила деньги с балкона.

Школьница нашла спрятанные родителями деньги и сбросила их с балкона детям, которые ждали ее на улице. Девочка не стала рассказывать взрослым о своем поступке, а мать и отец ребенка обнаружили пропажу лишь несколько дней спустя. За это время школьница успела раздать деньги и ребятам из соседних дворов.

Суммарно из рассекреченной заначки пропало порядка 30 тысяч рублей. Родители щедрой девочки обратились к сотрудникам правопорядка с просьбой помочь вернуть деньги. Отец школьницы подчеркнул, что семья не владеет собственным бизнесом, а розданные дочерью деньги были накоплены с зарплат, передает РЕН ТВ.

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