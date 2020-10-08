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Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне

11:25
  • четверг
  • 08 октября 2020

Следователи проводят проверку

26-летний актер Ринат Кафиятуллин умер вечером 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице в Москве. 
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РЕН ТВ пишет, что трагический инцидент произошел примерно в 23:30. На место происшествия прибыли медики. Спасти мужчину они не смогли. Причина смерти Кафиятуллина устанавливается.  

На сайте СК сообщается, что посетитель фитнес-клуба почувствовал себя плохо в бассейне и начал тонуть. Сотрудники клуба пытались помочь мужчине, но безрезультатно. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения", - говорится в сообщении ведомства. 

По данным kp.ru, Кафиятуллин пошел в бассейн сразу после посещения тренажерного зала. "Он нырнул и сразу пошел на дно, - рассказал очевидец. - Посетители первыми заметили и стали кричать. Тренер был на месте, нырнул и очень быстро его вытащил". 

Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства. Он работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева. 

Напомним, что в конце сентября произошел похожий случай. В московском бассейне утонула дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина.

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