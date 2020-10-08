Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне

Следователи проводят проверку

26-летний актер Ринат Кафиятуллин умер вечером 7 октября в фитнес-клубе на Ангарской улице в Москве.

РЕН ТВ пишет, что трагический инцидент произошел примерно в 23:30. На место происшествия прибыли медики. Спасти мужчину они не смогли. Причина смерти Кафиятуллина устанавливается.

На сайте СК сообщается, что посетитель фитнес-клуба почувствовал себя плохо в бассейне и начал тонуть. Сотрудники клуба пытались помочь мужчине, но безрезультатно. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников спортивного учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным kp.ru, Кафиятуллин пошел в бассейн сразу после посещения тренажерного зала. "Он нырнул и сразу пошел на дно, - рассказал очевидец. - Посетители первыми заметили и стали кричать. Тренер был на месте, нырнул и очень быстро его вытащил".

Ринат Кафиятуллин окончил актерский факультет Института современного искусства. Он работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева.

Напомним, что в конце сентября произошел похожий случай. В московском бассейне утонула дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"