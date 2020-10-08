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Женщина умерла после пластической операции в Москве

11:42
  • четверг
  • 08 октября 2020

Ее не стало на следующий день

В Москве следователи проверяют обстоятельства смерти пациентки в одной из частных клиник пластической хирургии на улице Большая Молчановка.

Как стало известно, 45-летняя женщина скончалась на следующий день после операции. По информации телеканала РЕН ТВ, пациентка умерла от тромбоэмболии.

Свою проверку начала и столичная прокуратура. Ведомство выяснил, имелась ли у клиники лицензия и соблюдались ли требования законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

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