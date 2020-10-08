Умер бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих

Соболезнования выразил Сергей Собянин

Глава Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих умер сегодня на 96-м году жизни. Почётный гражданин Красноярского края и Москвы, бывший депутат Государственной Думы и член Совета Федерации, где был старейшим сенатором.

В 1941 году он добровольцем ушёл на фронт, участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, был тяжело ранен. Доктор технических наук, работал в сферах тяжёлой промышленности и энергетики. Владимир Долгих удостоен многих государственных наград. Дважды Герой социалистического труда, обладатель шести орденов Ленина и двух орденов Отечественной войны.

Соболезнования родным Владимира Ивановича выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил заслуги ветерана перед страной и назвал его наставником и другом.

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