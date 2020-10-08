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Патриарха Кирилла отправили на карантин

12:04
  • четверг
  • 08 октября 2020

Глава церкви продолжает работать дистанционно

Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом.
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В связи с этим священнослужитель отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, передает РИА Новости. 8 октября отмечается день преставления преподобного Сергия Радонежского.

"Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - рассказал патриарх.

Глава церкви назвал коронавирусную пандемию серьезным испытанием, которое дает возможность убедиться в силе молитвы.

По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, 73-летний патриарх Кирилл чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном формате.

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