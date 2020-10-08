Патриарха Кирилла отправили на карантин

Глава церкви продолжает работать дистанционно
Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом.
В связи с этим священнослужитель отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, передает РИА Новости. 8 октября отмечается день преставления преподобного Сергия Радонежского.
"Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло", - рассказал патриарх.
Глава церкви назвал коронавирусную пандемию серьезным испытанием, которое дает возможность убедиться в силе молитвы.
По словам председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, 73-летний патриарх Кирилл чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном формате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"