Решетова отказалась сойтись с Тимати после шоу "Холостяк"

У нее есть свои принципы

Модель Анастасия Решетова, которая воспитывает 11-месячного сына от Тимати, прокомментировала участие рэпера в шоу "Холостяк".

Подписчики спросили 24-летнюю модель, планирует ли она воссоединиться с Тимати после съемок нового "Холостяка". Может, она неспроста написала, что хочет еще детей?

"Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после "Холостяка" я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - ответила Анастасия Решетова.

8 октября стало известно, что восьмой сезон "Холостяка" с Тимати покажут на ТВ весной. Сейчас проходит кастинг девушек, одна из которых станет новой возлюбленной рэпера.

В сентябре модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером. Причину разрыва экс-возлюбленные не объяснили.

Напомним, что у Тимати есть не только сын. У него подрастает дочка от модели Алены Шишковой.

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