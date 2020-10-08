ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Многие умершие от COVID-19 в Москве болели диабетом

12:44
  • четверг
  • 08 октября 2020

Анализ выявил две основные группы риска: люди старше 60 лет и диабетики

Больше 80% умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет, а больше половины – имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Михаил Анциферов.

По его словам, люди старше 60-ти и страдающие сахарным диабетом составляют две основные группы риска. Кроме того, у умерших от коронавируса часто встречались болезни сердечнососудистой системы.

"Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили "портрет" больного диабетом из группы риска. Индекс массы тела для диабета 1-го типа составил 24,9 кг/м2 (то есть, был в пределах нормы), для диабета 2-го типа – 32,5 кг/м2 (что характерно для ожирения). Действительно, у подавляющего большинства умерших пациентов с диабетом было ожирение. Длительность заболевания диабетом 1-го типа – 25 лет, 2-го типа – 13 лет. То есть, в любом случае у всех умерших был диабет с "солидным" стажем", - сказал Анциферов.

Специалист отметил, что люди в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчивы к инфекциям. Именно поэтому им важно соблюдать самоизоляцию, масочный режим,  а также следить за своим здоровьем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.