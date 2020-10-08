Многие умершие от COVID-19 в Москве болели диабетом

Анализ выявил две основные группы риска: люди старше 60 лет и диабетики

Больше 80% умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет, а больше половины – имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Михаил Анциферов.

По его словам, люди старше 60-ти и страдающие сахарным диабетом составляют две основные группы риска. Кроме того, у умерших от коронавируса часто встречались болезни сердечнососудистой системы.

"Мы провели подробный анализ тех больных сахарным диабетом, кто умер от коронавируса, выявили несколько основных показателей и получили "портрет" больного диабетом из группы риска. Индекс массы тела для диабета 1-го типа составил 24,9 кг/м2 (то есть, был в пределах нормы), для диабета 2-го типа – 32,5 кг/м2 (что характерно для ожирения). Действительно, у подавляющего большинства умерших пациентов с диабетом было ожирение. Длительность заболевания диабетом 1-го типа – 25 лет, 2-го типа – 13 лет. То есть, в любом случае у всех умерших был диабет с "солидным" стажем", - сказал Анциферов.

Специалист отметил, что люди в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчивы к инфекциям. Именно поэтому им важно соблюдать самоизоляцию, масочный режим, а также следить за своим здоровьем.

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