В России нет заболевших коронавирусом и гриппом одновременно

Сочетание двух болезней может привести к серьезным последствиям

В Роспотребнадзоре сообщили, что на сегодняшний день в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания и коронавирусом, и гриппом.

Соответствующее заявление сделала глава ведомства Анна Попова. "Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим", - передает ее слова Газета.Ru со ссылкой на телеканал "Россия24".

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы.

Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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