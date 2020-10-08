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"Бардак и хаос": в Кремле прокомментировали происходящее в Киргизии

12:55
  • четверг
  • 08 октября 2020

В стране четвертый день не утихают протесты

Россия обеспокоена событиями, происходящими в последние дни в Киргизии.

"Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. <...> Ситуация напоминает бардак и хаос", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля выразил надежду, что обстановка в стране в скором времени стабилизируется. Песков заметил, что Бишкек является важным партнером Москвы, особенно по линии ЕврАзЭС и СНГ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на данный момент нет оснований для разговоров по поводу предоставления президенту Киргизии убежища в России.

5 октября в Киргизии начались протесты в связи с прошедшими парламентскими выборами. Президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. ЦИК признал итоги парламентских выборов недействительными. Спикер парламента Киргизии подал в отставку.

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