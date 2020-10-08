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Медведева пропустит этап Кубка России по фигурному катанию в Москве

13:43
  • четверг
  • 08 октября 2020

Девушка лечит старую травму

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не сможет принять участие во втором этапе Кубка России в Москве. Об этом рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России.

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Стало известно, что причиной отказа спортсменки от выступления стала травма, девушка готовится к госпитализации, передает ТАСС.

"Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины", - объяснили в Федерации.

Ранее сообщалось, что Медведева вновь начала тренироваться у Этери Тутберидзе. После Олимпиады в Пхенчхане фигуристка покинула команду наставницы и перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции фигуристка лишилась возможности заниматься с ним.

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