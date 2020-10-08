В Оперштабе разъяснили нормы указа о переводе работников на удаленку

Сотрудники обязаны предоставлять работодателю личные данные

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на вопросы о соблюдении требований указа по переводу организаций на удаленный формат работы.

Так, например, перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий касается организаций в целом, а не отдельных профессий. В таких организациях выполнить требование указа можно за счет офисных работников, говорится telegram-канале Оперштаба Москвы.

Специалисты также разъяснили, кто является "критически важным" сотрудником. Это те работники, отсутствие которых на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью или ущерб имуществу, либо может привести к сбою в работе.

Кроме того, в соответствии со статьей 189 Трудового кодекса России работники обязаны предоставлять работодателю личные данные, например, номера автомобиля и карты "Тройка", напомнили в Оперштабе.

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