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Вирусологи предположили, когда наступит переломный момент в ситуации с COVID-19

13:46
  • четверг
  • 08 октября 2020

Специалисты считают, что ждать осталось недолго

По всему миру с каждым днем становится все больше заболевших коронавирусной инфекцией, однако переломный момент не за горами, считает

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директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

Врач ожидает, что улучшения в ситуации могут произойти уже в начале следующего года, при том что респираторный сезон заканчивается лишь в апреле-мае.

"Прогнозировать пик невозможно, но я считаю, что до Нового года перелом все-таки случится", - заявил Лукашев.

Вакцинолог Евгения Тимакова добавила, что нынешний рост числа заразившихся связан с тем, что люди расслабились и стали игнорировать меры профилактики коронавируса. По ее словам, ситуация нормализуется, как только нынешние ограничительные меры дадут результат, передают "Известия".

"Примерно через три недели все должно стабилизироваться и пойти на уменьшение. Но процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января", - сказала она.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,2 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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