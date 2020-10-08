Депутат Мосгордумы Гусева: Антикризисные меры поддержки спасли многие организации

Город продолжит помогать столичному бизнесу

Власти Москвы продолжают оказывать поддержку столичным предпринимателям. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, комментируя предложение Сергея Собянина продлить на следующий год некоторые меры поддержки экономики.

"Считаю такое предложение необходимым и своевременным, ведь оздоровление экономики города - процесс небыстрый. По расчетам аналитиков, полного восстановления экономического блока стоит ожидать не раньше 2022 года", - сказала парламентарий, ответив, что пока невозможно предсказать развитие эпидемиологической ситуации в столице.

Ранее введенные меры спасли многие организации. По словам Гусевой, с начала лета оборот предприятий сферы услуг увеличился на 25%, кафе и ресторанов - в два раза. Не уменьшается и потом заявок на получение субсидий.

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