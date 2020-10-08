Фальков опроверг перевод вузов на "удаленку"

Руководство вузов само решает, кому работать и учиться из дома

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, как российские вузы будут работать в условиях обострившейся эпидемиологической ситуации.

Глава ведомства заявил, что в планах нет перевода вузов на дистанционное обучение, в полном объеме, в случае необходимости "удаленно" могут учиться только отдельные группы или курсы, передает РИА Новости.

"когда вуз переводит одну, две или три группы в дистант, это не говорит о том, что он закрывается, поэтому […] сегодня ни один вуз у нас полностью, в полном объеме, - ситуация очень динамичная, но тем не менее, - в полном объеме на дистанционный формат не перешел", - подчеркнул Фальков.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,2 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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