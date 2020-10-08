"Он отдавал душу и сердце каждому": каким запомнится Владимир Долгих

Бывший сенатор и глава Московского совета ветеранов умер в возрасте 95 лет

Сегодня на 96-м году жизни умер Владимир Долгих. Фронтовик, глава Московского городского совета ветеранов, бывший депутат, старейший сенатор... Владимир Иванович внёс весомый вклад в развитие Москвы и Красноярского края. Его заслуги в энергетике и тяжёлой промышленности отмечены государственными наградами. Дважды Герой социалистического труда, обладатель шести орденов Ленина и двух орденов Отечественной войны. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью. Коллеги называют его наставником и безусловным авторитетом.

Человек, который свою жизнь посвятил людям. И вся его любовь к миру в искренней улыбке. Владимир Долгих — это олицетворение целой эпохи с ее тяготами и победами.

Он участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, воевал на Брянском фронте. Награжден медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Настоящий воин, делом жизни он называл борьбу за справедливость. После войны на Красноярском заводе цветных металлов начинал работать мастером, дошел до главного инженера. А дальше больше — уже руководил Норильским комбинатом.

"Норильский комбинат, по моему мнению, явился главной жизненной школой для меня - и по профессии, и в человеческом становлении", - говорил он.

Три года Владимир Иванович возглавлял Красноярский край - был избран первым секретарём краевого комитета КПСС. Всю жизнь - огромное трудолюбие. В нём никогда не пропадала вера в лучшее. И пусть было сложно и тяжело, но он старался помочь каждому. Особенно ветеранам Великой Отечественной, которых становится все меньше.

"В такие моменты оглядываешься назад, и кое-что оцениваешь, кое-что переоцениваешь. А то, что ты был участником ВОВ, - это целая эпопея, которая нас, ветеранов, не совсем до сих пор отпускает от себя. И мы боремся за правду об этой войне.

Многие известные политики современности учились у него и за это благодарны. Свои соболезнования семье и близким выразили спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они отметили глубокий патриотизм Владимира Долгих и его безупречные моральные качества. А мэр Москвы назвал его старшим наставником и другом.

"Это человек, который влюблен был в людей. Он отдавал душу и сердце каждому человеку, у него не было никогда врагов. У него были люди, над которыми надо было работать, и с которыми надо было работать. И он это дело хорошо выполнял", - говорит председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай.

"Уход Владимира Ивановича — великая потеря. Для нас он больше, чем председатель Общественного совета музея, больше, чем председатель Совета ветеранов Москвы. Он сам воплощал историю нашей страны", - говорит член совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Федор Смуглин.

Бирюзовый зал музея Победы теперь будет носить имя Владимира Долгих. В память о его заслугах и человеческом неравнодушии.

Елена Макарова, Наталья Тарасова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"