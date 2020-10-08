Крутой назвал причину потасовки с Басковым в аэропорту

Знаменитости не держат друг на друга зла

Композитор Игорь Крутой объяснил потасовку с Николаем Басковым в аэропорту Минска. Музыкант заявил, что певец хотел разбить его телефон.

По словам Крутого, он решил снять на видео приватный разговор Баскова и Сергея Лазарева, что не понравилось Николаю. Тогда он попытался отобрать смартфон у композитора.

"Он рванул разбить телефон, мы катались по полу, это была не постановка. Он рассказывает Лазареву внутреннюю информацию, понимает, что я все снимаю, начинает пытаться выбить телефон из рук. Потом мы оказались на полу. Мы умирали со смеху", - признался Крутой.

Он добавил, что всегда стремится показать закулисье российского шоу-бизнеса "поострее", но при этом чтобы никого не "подставить".

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