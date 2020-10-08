ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крутой назвал причину потасовки с Басковым в аэропорту

14:31
  • четверг
  • 08 октября 2020

Знаменитости не держат друг на друга зла

Композитор Игорь Крутой объяснил потасовку с Николаем Басковым в аэропорту Минска. Музыкант заявил, что певец хотел разбить его телефон.

Олег Газманов посетовал на нехватку денег
"Моя самая огромная любовь": Басков нежно обратился к маме

По словам Крутого, он решил снять на видео приватный разговор Баскова и Сергея Лазарева, что не понравилось Николаю. Тогда он попытался отобрать смартфон у композитора.

"Он рванул разбить телефон, мы катались по полу, это была не постановка. Он рассказывает Лазареву внутреннюю информацию, понимает, что я все снимаю, начинает пытаться выбить телефон из рук. Потом мы оказались на полу. Мы умирали со смеху", - признался Крутой.

Он добавил, что всегда стремится показать закулисье российского шоу-бизнеса "поострее", но при этом чтобы никого не "подставить".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Игорь Крутой и Николай Басков
Игорь Крутой и Николай Басков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.