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Мишустин попросил министров не вынуждать Путина делать замечания

14:50
  • четверг
  • 08 октября 2020

Поручения президента должны выполняться в срок

Около десяти миллиардов рублей правительство направит в регионы на выплаты семьям с детьми. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает "ТВ Центр".

Речь о семьях, где родился третий ребенок и последующие, а также в которых есть дети от трех до семи лет. Еще три миллиарда субъекты получат на стимулирующие выплаты соцработникам и медикам, помогающим пациентам с коронавирусом. Также на встрече говорили о поддержке сельхозпроизводителей.

В этом году на это направят 280 миллиардов рублей. Почти пять миллиардов получат Крым и Севастополь на строительство объектов водоснабжения. Особое внимание Михаил Мишустин уделил срокам исполнения поручений.

"Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Кроме того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства. Прошу Минспорта, Минпросвещения и Миннауки и ВО завершить работы по гармонизации законодательства в месячный срок, как того потребовал президент", - заявил Михаил Мишустин.
 

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