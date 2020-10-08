Рудковская объяснила, откуда у нее коляска за полмиллиона рублей

"Не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей"

Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о роскошной коляске для новорожденного ребенка.

В своем шоу Ургант не мог пройти мимо люксового транспорта от французского бренда для маленького Арсения за полмиллиона рублей, купленного "на материнский капитал".

"Коляску мне подарили! Там же даже написано кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей) А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю)))", - ответила ему Рудковская в Instagram.

Арсений родился 25 сентября 2020 года. Это четвертый ребенок для Яны Рудковской и третий для ее мужа Евгения Плющенко. По данным СМИ, ребенка для звездной пары выносила суррогатная мать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"