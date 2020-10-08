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Собянин: в Москве вышел на линию 500-й электробус

14:55
  • четверг
  • 08 октября 2020

Общественный транспорт Москвы сильно изменился

До 500 увеличилось количество электробусов в Москве. Юбилейный сегодня запустил на линию мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Этот транспорт соответствует всем современным требованиям безопасности и экологичности: минимальный уровень шума, запас энергии пополняется всего за 10 минут. В просторном салоне могут разместиться более 80 пассажиров. Есть кондиционер, информационные экраны и USB-разъёмы для зарядки гаджетов.

Электробусный парк Москвы - крупнейший в мире. А через 10 лет весь наземный транспорт столицы станет экологически чистым.

"В общественном транспорте Москвы произошли революционные изменения за последние годы. И организация самого транспорта изменилась. И появились инновационные модели нового транспорта. На пригородном - "Иволга", "Ласточка". В метро - поезд "Москва", новая модель "Москва-2020". Трамваи практически полностью поменяны на "Витязь", - рассказал Сергей Собянин.

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