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Медведев призвал "Единую Россию" не борзеть

14:40
  • четверг
  • 08 октября 2020

Политик уверен, что партия близка к народу

Дмитрий Медведев призвал членов партии "Единая Россия" "не борзеть", чтобы "не потерять нюх". Он заявил, что единороссам не следует опасаться конкуренции, поскольку партия не живет в тепличных условиях и постоянно борется за авторитет у россиян.

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"Нам нечего бояться никакой конкуренции - ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов... Но это не значит, что нужно самим, извините, борзеть, со всеми разговаривать сверху, наоборот - нужно периодически себя, что называется, соизмерять с ситуацией и принимать необходимые решения для того, чтобы оставаться в мейнстриме, для того, чтобы получать всю необходимую информацию от людей", - считает Медведев.

Он добавил, что любая партия, как только перестает интересоваться жизнью простых граждан, начинает терять остроту восприятия социальных проблем и обюрокрачивается. По мнению Медведева, "Единой России" такая ситуация не грозит, передает РИА Новости.

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