Как центры "Моя карьера" помогают найти работу

Пандемия и здесь внесла коррективы

Найти актуальную вакансию, получить поддержку эксперта, а ещё помощь в развитии бизнеса - всё возможно в Центре занятости "Моя карьера". И даже пандемия не нарушила привычный ритм - с марта специалисты помогли трудоустроиться десяткам тысяч соискателей.

Нюансы того, как можно выделиться при помощи резюме, постигают менеджер, социальный работник, организатор праздников и представители других профессий. Все они временно без работы. Кто-то попал под сокращение, кто-то переехал в Москву из региона. Теперь под руководством тренера центра "Моя карьера" анализируют свои ключевые навыки.

Теперь приходится учитывать изменения, которые произошли на рынке труда во время пандемии. Например, некоторые компании решили остаться в онлайне, чтобы экономить на аренде помещений. Другие частично используют удаленный формат работы. В любом случае, офисных вакансий стало меньше.

"Если раньше в каждой организации был, как минимум, один бухгалтер, то теперь мы все отдаем на аутсорс, и один бухгалтер может вести, как и юрист, может вести сразу пять-десять компаний", - говорит директор Центра занятости населения Роман Шкут.

Формально в Москве есть место каждому безработному - на 220 тысяч вакансий примерно столько же тех, кто в поиске. В базах центров занятости - более трех тысяч компаний, и работу может найти и курьер, и инженер-микробиолог.

Запросы руководителей и соискателей совпадают не всегда. Например, в числе самых востребованных - IT-специалисты. А среди тех, кто ищет работу, самая желаемая должность - "помощник директора".

Хотя сфера навыков Павла Сычева - в числе востребованных, работу после университета он не мог найти почти год. В центр "Моя карьера" он обратился уже после того, как самостоятельно перепробовал все варианты.

"Всем всегда нужен был какой-то фантастический опыт, всем нужны были знания профессоров, а в "Моей карьере" мне очень сильно помогли", - говорит он.

Теперь Павел преподает в колледже информатику, и ведет группу как куратор. Ему повезло найти работу по специальности, но если такой возможности нет, в центрах занятости помогут пройти переквалификацию.

"У нас в базе более 150 программ. Отдельное обучение людей, которые имеют статус безработного. Здесь мы работаем с нашим центром "Профессионал", там представлены любые рабочие специальности: сантехник, механик, любые абсолютно", - говорит Роман Шкут.

Минимальное жалованье может быть не ниже прожиточного минимума, но по факту - выше. Например, дворников приглашают на 35-40 тысяч рублей в месяц. А самая высокая зарплата в базе вакансий московской службы занятости - это 350 тысяч рублей. На такую сумму может претендовать финансовый директор.

Наталья Тарасова, Марина Шишлакова, Сергей Ким, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".

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