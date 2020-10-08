Ансамбль им. Игоря Моисеева вернулся на сцену после долгого перерыва

В период самоизоляции репетировали дома

Ансамбль имени Игоря Моисеева снова на сцене. После долгого перерыва из-за пандемии артисты открыли новый 84-й сезон. Репетировали, правда, дистанционно, зато программу подготовили яркую и только из лучших номеров! Причём танцы поставлены в разные годы самим легендарным балетмейстером.

84-й сезон Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева открыл в концертном зале имени Чайковского. В непростой период самоизоляции, когда ставить номера было невозможно, все артисты балета репетировали дома. Это первое выступление перед широкой публикой после долгого перерыва, передает "ТВ Центр".

Вот уже больше 80 лет ансамблю рукоплещут зрители в десятках стран на всех континентах. Созданный легендарным балетмейстером Игорем Моисеевым, танцевальный коллектив стал уже визитной карточкой России. В этом концерте ансамбля вся классика: фольклорные танцы и самые лучшие постановки. Среди зрителей - приглашенные "Газпромбанком" медики, которые весь этот год были на переднем крае борьбы с COVID-19.

"В зале очень много врачей, которые в самые первые дни пандемии оказали сопротивление новому вирусу, подвергая свою жизнь опасности и спасая сотни людей, этот концерт состоялся благодаря их поддержке, труду - жертвенному труду!" – отметила представитель "Газпромбанка" Елена Фалькова.

Новую постановку увидят не только московские зрители. В этом году ансамбль Игоря Моисеева планирует большие гастроли по стране.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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