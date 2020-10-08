В Дарвиновском музее выставили "аллигатора Гитлера"

Как он туда попал?

В четверг Дарвиновскому музею исполняется 113 лет. По этому случаю там подготовили шутливую выставку "Чёртова дюжина", посвященную экспонатам со скверной репутацией – от сумчатого дьявола до чёртова пальца. А при входе в музей установили чучело крокодила, известного в народе как "аллигатор Гитлера".

Лить крокодиловы слёзы в Дарвиновском музее запрещается. Здесь сегодня праздник, в честь которого гостей встречает Сатурн. Знаменитый миссисипский аллигатор, про которого вполне можно сказать – "Столько не живут!". Он умер в рекордные 84 года. Обычно крокодилы живут вдвое меньше.

О том, что Сатурна увековечат, было известно еще полгода назад. Об этом в день его смерти заявили сотрудники Московского зоопарка, в котором аллигатор благополучно жил 70 с лишним лет. Всё это время посетители даже не догадывались, что рептилия с нордическим характером, больше всего на свете обожающая массаж щёткой, на самом деле являлась свидетелем важнейших исторических событий. Сатурн еще в 1936-ом попал в Берлинский зоопарк. И оказался одним из немногих его обитателей, выживших после бомбёжек. В каких подвалах он прятался? По каким домам скитался? Неизвестно. Но лишь в 1946-м его нашли солдаты и отправили в Москву. Так он обрел свой новый дом.

Что касается легенды о крокодиле - любимце Гитлера, то подтверждающих её фактов не было и нет. В Берлине – жил, войну – видел. На этом всё.

"Да, история Сатурна полна загадок. И, может быть, мы их разгадаем, узнаем. Достаточно часто бывает, что люди приходят в Дарвиновский музей, видят экспонат и могут что-то о нём рассказать", - отметила заведующая отделом внешних научных коммуникаций Государственного Дарвиновского музея Елена Баранова.

В виде чучела он сохранится еще лет 200, встав в один ряд со звёздными собаками – Белкой и Стрелкой. Первым клонированным животным – овечкой Долли. Кстати, та оставила потомство. А Сатурн – нет. То ли не хотел, то ли не успел. Ему было чем заняться – одних воспоминаний на сотню аллигаторов хватит.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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