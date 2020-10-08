Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

Ее творчество способно "превратить индивидуальное во всеобщее"

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк.

Премия присуждена за "точный поэтический голос, превращающий индивидуальное во всеобщее", заявили в Нобелевском комитете.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за исследование Вселенной. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Харви Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие гепатита C, а Нобелевскую премию по химии - француженке Эмманюэль Шарпентенье и американке Дженнифер Дауна за методы редактирования генома.

9 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

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