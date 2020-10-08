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Бойцу без правил Дацику разрешили выйти на свободу по УДО

14:41
  • четверг
  • 08 октября 2020

13 октября он сможет покинуть колонию

Тосненский районный суд Ленинградской области разрешил скандально известному бойцу без правил Вячеславу Дацику покинуть колонию по УДО. 
Отсидевший в тюрьме Дацик избил 14-летнего сына

"Ходатайство удовлетворено", - сообщила ТАСС представитель суда. Об условно-досрочном освобождении ходатайствовал сам Дацик. Если решение суда не обжалуют, то оно вступит в силу 13 октября. 

Напомним, что Вячеслава Дацика по кличке Рыжий Тарзан лишили свободы на год за незаконное пересечение границы с Эстонией. В декабре 2019 года Дацик и его сообщник пытались пересечь границу на лодке, двигаясь по реке Нарва. 

Вячеслав Дацик несколько раз нарушал закон. В 2007 году бойца без правил задержали по обвинению в разбойных нападениях на салоны связи. Его поместили в психиатрическую клинику, откуда он сбежал и перебрался в Норвегию. В 2011 году Дацика выдворили из Норвегии за незаконное хранение оружия. В России его на пять лет отправили в колонию. В 2016 году он освободился и вскоре устроил погром в подпольном публичном доме, за что экс-спортсмена снова лишили свободы. 

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