Бойцу без правил Дацику разрешили выйти на свободу по УДО

13 октября он сможет покинуть колонию

Тосненский районный суд Ленинградской области разрешил скандально известному бойцу без правил Вячеславу Дацику покинуть колонию по УДО.

"Ходатайство удовлетворено", - сообщила ТАСС представитель суда. Об условно-досрочном освобождении ходатайствовал сам Дацик. Если решение суда не обжалуют, то оно вступит в силу 13 октября.

Напомним, что Вячеслава Дацика по кличке Рыжий Тарзан лишили свободы на год за незаконное пересечение границы с Эстонией. В декабре 2019 года Дацик и его сообщник пытались пересечь границу на лодке, двигаясь по реке Нарва.

Вячеслав Дацик несколько раз нарушал закон. В 2007 году бойца без правил задержали по обвинению в разбойных нападениях на салоны связи. Его поместили в психиатрическую клинику, откуда он сбежал и перебрался в Норвегию. В 2011 году Дацика выдворили из Норвегии за незаконное хранение оружия. В России его на пять лет отправили в колонию. В 2016 году он освободился и вскоре устроил погром в подпольном публичном доме, за что экс-спортсмена снова лишили свободы.

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