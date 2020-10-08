Путину доложили о последствиях взрывов под Рязанью

Пострадали 16 человек

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту о ликвидации последствий пожара в Рязанской области. Совещание Владимир Путин провёл в режиме видео-конференции из Ново-Огарёва, передает "ТВ Центр".

По словам Зиничева, в результате ЧП госпитализировано 16 человек. 20 строений получили повреждения. На месте работают 400 сотрудников ведомства.

Другой темой обсуждения стало оснащение МЧС. Президент заявил, что технику надо закупать напрямую на заводах-производителях, минуя посредников. Кроме того, нужно сформировать долгосрочную программу по её обновлению, рассчитанную до 2030 года.

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