В Дагестане взорвался неопознанный снаряд

Жители предполагают, что он мог прилететь со стороны Карабаха

Дагестанский пастух обнаружил в горной местности воронку и металлические остатки снаряда.

Местные жители рассказали, что неделю назад слышали "звуки, напоминающие раскаты грома", передает РИА Новости. Они также предположили, что снаряд прилетел со стороны Нагорного Карабаха, где сейчас идут активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана следственно-оперативная группа. Найденные обломки будут переданы компетентным органам для обследования и установления источника их происхождения. Пострадавших среди населения и разрушений на земле нет.

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