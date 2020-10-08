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Игорь Крутой рассказал, как Собчак обидела Лещенко

15:16
  • четверг
  • 08 октября 2020

Инцидент произошел больше полугода назад

Игорь Крутой рассказал, что Льва Лещенко очень задело высказывание Ксении Собчак о том, что певец на дне рождения сестры Игоря Крутого якобы перезаражал часть гостей коронавирусом.
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В марте этого года врачи диагностировали у Льва Лещенко COVID-19. Он стал одной из первых российских знаменитостей, кто переболел коронавирусом. Певец тяжело перенес болезнь и сильно переживал, что мог заразить кого-то еще.

"Я не люблю вранье, там никто не заразился. А Лева Лещенко мне позвонил и сказал, что прочитал сообщение Собчак. "Если бы подтвердилось то, о чем она написала, я бы покончил с собой". Я говорю, Лева, ты что, с ума сошел? Из-за чего? Никто не заражен, переболел Николаев, который заразился на гастролях, и больше случаев не было", - заявил Крутой.

Он призвал Лещенко перестать переживать об инциденте. Композитор добавил, что вскоре после произошедшего Собчак пригласила исполнителя на своё шоу, но он отказался.

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