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Детские технопарки Москвы подготовили бесплатные онлайн-занятия

15:14
  • четверг
  • 08 октября 2020

У школьников каникулы

За последние сутки в столице выявлено 3323 новых случая, это на 94 больше, чем накануне. Как отметили сегодня в оперативном штабе увеличилось и число госпитализаций за неделю на 14%. Поэтому маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция остаются обязательными для всех, передает "ТВ Центр".

Дополнительные ограничения в городе пока вводить не планируется. Как заявил сегодня заммэра столицы Евгений Данчиков, пропускного режима в Москве пока не будет. Ну а чтобы школьники не пользовались метро и общественным транспортом с завтрашнего дня и до конца каникул будут заблокированы проездные. Также временно ограничат социальные карты москвичам старше 65 лет. Эта мера должна сократить количество пассажиров в транспорте и минимизировать распространение вируса.

Ну и чтобы занять школьников на второй неделе каникул, детские технопарки подготовили бесплатные курсы, лекции и мастер-классы. С 12 по 17 октября школьники могут обучиться ораторскому искусству на занятиях детского технопарка "Наукоград". Учащихся с 7 по 11 классы ждут "Инженерные каникулы" детского технопарка равных возможностей . А познакомиться с особенностями профессии судебного эксперта-криминалиста можно будет на курсе детского технопарка "Менделеев-центр". Полностью программа опубликована на сайте mos.ru.

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