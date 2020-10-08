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Врач назвал причины дневной сонливости

16:02
  • четверг
  • 08 октября 2020

Сонливость может проявляться даже при соблюдении режима дня

Президент российского общества сомнологов Роман Бузунов объяснил, откуда берется дневная сонливость и как с ней бороться. Врач подчеркнул, что речь о том, когда клонит в сон даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха.

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Бурунов рассказал, что специалисты называют такое состояние гиперсомнией. Она может возникать из-за ночного храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В таком состоянии дыхание регулярно прерывается, и из-за нехватки кислорода мозгу приходится постоянно "просыпаться", передает "Пятый канал".

Гиперсомнию может вызвать и нехватка витаминов D и В, а также синдром беспокойных ног, при котором человек постоянно шевелит конечностями во время сна.

В случае если симптомы не проходят дольше трех месяцев, стоит обратиться за помощью к специалисту, рекомендовал Бузунов.

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