Стала известна причина объявления в розыск Тихановской в России

Уголовных дел на экс-кандидата в президенты Белоруссии российские органы не заводили

Появление имени Светланы Тихановской в базе разыскиваемых лиц МВД России объясняется соглашением в рамках СНГ. Российские следственные органы никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии не возбуждали, заявили в пресс-службе министерства внутренних дел.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - говорится в сообщении.

Включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц, размещенную на официальном сайте МВД России, объясняется действиями Главного информационно-аналитического центра. Он ведет межгосударственный информационный банк в соответствии с соглашением об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, заключенным в рамках СНГ, пояснили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Тихановская включена в список разыскиваемых лиц, в том числе в России. 8 октября в МВД Белоруссии подтвердили, что экс-кандидат в президенты действительно была объявлена в розыск, передает ТАСС.

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