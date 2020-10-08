Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19

В мире продолжают борьбу с коронавирусом

Около 30 городов по всему миру ограничили работу баров и ночных клубов, чтобы остановить распространение коронавируса.

Так, власти Парижа закрыли работающие по ночам заведения во вторник, 6 октября. В Ницце также запретили работу общественных питейных заведений по ночам и ввели комендантский час на покупку и употребление алкоголя в общественных местах.

В Брюсселе бары и ночные клубы закроются с четверга, 8 октября. В Сеуле подобные заведения приостановили работу еще в начале мая, повторно ограничения продлили в августе. В Швеции бары и кафе смогут принимать гостей только до полуночи. В Черногории такие заведения теперь должны закрываться до 22:00. В Нью-Йорке мэр Билл Де Блазио планирует закрыть ночные клубы.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли и некоторых других стратегических отраслей.

В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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