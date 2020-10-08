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Трамп отказался от дебатов с Байденом

15:55
  • четверг
  • 08 октября 2020

Вместо них он проведет митинг со сторонниками

Президент США Дональд Трамп вместо вторых дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом проведет митинг, пишут argumenti.ru.
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Об этом заявили в предвыборном штабе действующего президента. Ожидается, что Трамп встретится со своими сторонниками, передает ТАСС.

"Можно с легкостью обеспечить безопасность всех участников, при этом не упустив шансов для избирателей увидеть, как оба кандидата встретятся лицом к лицу. Мы воспользуемся этим печальным предлогом, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем выступление Трампа перед сторонниками", - заявил менеджер предвыборной кампании Трампа Уильям Степин.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

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