Трамп отказался от дебатов с Байденом

Вместо них он проведет митинг со сторонниками

Президент США Дональд Трамп вместо вторых дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом проведет митинг, пишут argumenti.ru.

Об этом заявили в предвыборном штабе действующего президента. Ожидается, что Трамп встретится со своими сторонниками, передает ТАСС.

"Можно с легкостью обеспечить безопасность всех участников, при этом не упустив шансов для избирателей увидеть, как оба кандидата встретятся лицом к лицу. Мы воспользуемся этим печальным предлогом, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем выступление Трампа перед сторонниками", - заявил менеджер предвыборной кампании Трампа Уильям Степин.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

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