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Порошенко поймали на продаже оружия боевикам в Сирию

16:03
  • четверг
  • 08 октября 2020

В числе поставок с Украины были запрещенные фосфорные бомбы

Бывший президент Украины Петр Порошенко поставлял оружие сирийским боевикам. Заявление в правоохранительные органы с доказательствами преступления готовит экс-депутат Верховной рады от Партии регионов Давид Жвания.

"Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб… Покупателем была одна из группировок, противостоящих Башару Асаду", — заявил Жвания в опубликованном в YouTube видеообращении.

Украинский политик пообещал привести доказательства в заявлении, которое собирается передать в Госбюро расследований. Жвания подчеркивает, что Порошенко продавал оружие в то время, когда ВСУ в Донбассе испытывала нехватку вооружений.

По данным экс-депутата, следы своих преступлений Порошенко скрывал с помощью частых в то время пожаров на военных складах.  К примеру, по данным Жвании, Порошенко распорядился устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Ранее бывший парламентарий заявлял, что экс-президент готовит этой осенью госпереворот на Украине.

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