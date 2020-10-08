ОДКБ готова помочь в урегулировании ситуации в Киргизии

Опыт у организации уже имеется

Киргизия переживает тяжелые времена. Организация договора о коллективной безопасности готова взять на себя роль посредника в решении внутреннего кризиса в стране, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась

"Мы очень надеемся, что ситуация стабилизируется, будет введена в правовую плоскость. ОДКБ, если потребуется, сыграет свою посредническую роль. Такой опыт уже имеется. Все зависит от необходимости и воли киргизского народа", - сказал Зась в интервью RT.

Пока Киргизия за помощью в ОДКБ не обращалась. Волнения в Бишкеке вспыхнули в ночь на 6 октября, после подведения итогов парламентских выборов. Оппозиция с результатами голосование не согласилась и призвала сторонников на митинги. Толпа захватила здание парламента, появилось несколько координационных советов, объявивших себя властью и назначивших премьеров. Протестующие освободили из СИЗО экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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