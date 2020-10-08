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В России проводят рейды по выявлению нарушителей масочного режима

18:02
  • четверг
  • 08 октября 2020

В столице за сутки выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса

В России число пациентов, которым удалось побороть коронавирус, превысило миллион. Точная цифра - 1 миллион 2329. Об этом в четверг сообщил Оперштаб. Но до полной победы над инфекцией пока далеко. Рост заболеваемости ускорился. За сутки зафиксировали 11 тысяч 493 случая COVID. В регионах со сложной эпидемической обстановкой усиливают профилактические меры. Кроме того, проводят специальные рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

Приобрести маску сейчас можно в любом продуктовом, но не все москвичи этим пользуются, приходя в магазин. Корзины - полные, а вот лица - без защиты. Инспекторам приходится вновь и вновь разъяснять необходимость соблюдения мер безопасности и составлять протоколы.

Маски обязательно носить и в театрах. Накануне об этом напоминали зрителям  "Ленкома". Забыл, не знал, потерял - самые популярные отговорки. Правда, бывает и так, что люди принципиально отказываются надевать маски. Это так называемые ковид-диссиденты.

В столице за сутки выявлено более 3 тысяч новых случаев Ковид-19. На карантине сейчас даже патриарх Кирилл: он контактировал с заболевшим. Среди инфицированных много пенсионеров. Пожилые люди особенно тяжело переносят коронавирус.

Уже в пятницу приостановят действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве. Также, согласно указу мэра Москвы, продажу билетов в театры и музеи полностью переведут в электронный формат. Предприятия же должны отправить не менее 30 процентов сотрудников на удаленку. А также тех, кто старше 65 лет или имеют хронические заболевания. То есть находятся в группе риска. Все эти меры крайне своевременны и эффективны.  Рост заболеваемости удается замедлить. И эпидобстановка в Москве - крупнейшем мегаполисе страны - даже учитывая большое количество проводимых тестов, сейчас куда лучше, чем в некоторых других регионах. Людей, которых необходимо госпитализировать, много, но город с нагрузкой справляется - об этом говорят сами столичные медики.

В целом же по России обстановка сложная. Выявлено почти 11 с половиной тысяч новых случаев. 191 человек скончался. Регионы вынуждены  расширять свои коронавирусные отделения. Сотни дополнительных коек разворачивают в Иркутской и Кемеровской областях. Медиков же, которые работают в красных зонах и особенно нуждаются в защите от вируса, прививают российской вакциной "Спутник V".

В регионах сейчас усиливают ограничительные меры. Уже более сотни российских школ перевели детей на дистанционное обучение. Роспотребнадзор вновь и вновь напоминает: сейчас главное - каждому вести себя ответственно. Оставаться дома при первых признаках простуды, стараться не посещать общественные места, носить маски и перчатки. Только так можно защитить себя и близких. А еще - не допустить новых ограничений.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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