Собянин: в 2023 г. электробусы составят почти треть наземного транспорта Москвы

В столице на линию вышел 500-й электробус

В четверг на улицы Москвы вышел пятисотый электробус. Этот экологически чистый вид транспорта появился в городе всего два года назад. А сегодня российская столица имеет самый большой в Европе парк электробусов. Юбилейную машину выпустил на линию Сергей Собянин. Мэр отметил, что через десять лет весь общественный транспорт столицы станет безвредным для окружающей среды.

Спустя два года после первого выхода на московские улицы электробусы уже никого не удивляют. Пассажиры уверены: новый общественный транспорт намного практичнее, передает "ТВ Центр".

Экологичный электротранспорт все больше вытесняет дизельный со столичных улиц. Это уже пятисотый электробус в Москве. Так называемого "третьего поколения". Есть ряд улучшений. Например, здесь раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров, напольное покрытие более прочное. Установлены камеры кругового обзора и даже динамики для информирования слабовидящих пассажиров. Новая машина будет перевозить пассажиров по маршруту М4 - от станции метро "Озёрная" до "Октябрьской". Юбилейный электробус выпустил на линию мэр Сергей Собянин.

"Когда мы запускали первый электробус, все считали это какой-то фантастикой, что он никуда не поедет, работать не будет, это что-то там придумали такое, это нереально... И вот она реальность - 500 автобусов. Самый большой парк среди европейских городов. Знаете, что в больших городах одна из самых главных проблем - это экология, и мы видим, как меняется экология, потому что мы видим, что лучше становится и легковой транспорт, личный транспорт", - заявил Собянин.

Помимо экологичной составляющей, все сделано для комфорта для пассажиров. Долгие поездки по большому городу стали гораздо удобнее. Здесь есть USB-разъёмы, если вдруг в дороге разрядился телефон. В электробус легко могут войти мамы с колясками и пассажиры с ограниченными возможностями.

Водитель с 15-летним стажем Марина Шебаева говорит: никогда еще работа за рулем не была для неё такой комфортной. Контролировать работу электробуса можно прямо с планшета на приборной панели, а заправляться на специальных станциях. Таких уже 100 по всей Москве.

"Гораздо легче, чем на троллейбусе мы работали - штанги спускали, сколько сил нужно было - подниматься наверх, ставки менять, а сейчас мы пришли, сели, включили, все, что надо, подключили и поехали", - рассказала водитель электробуса Марина Шебаева.

Уже к 2024-му году электробусы составят практически треть парка наземного общественного транспорта Москвы. А в следующем году столица получит машины собственного производства. Электробусы начнут собирать в Москве, на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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