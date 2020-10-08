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Установлен "заминировавший" аэропорт Омска в день госпитализации Навального

16:51
  • четверг
  • 08 октября 2020

Это была попытка помешать экстренной посадке самолета

МВД России установило, откуда поступило сообщение о "минировании" аэропорта Омска в день госпитализации Алексея Навального. Это была попытка промешать экстренной посадке самолета, на котором летел блогер, уверены в ведомстве.
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"В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия", - заявил замначальника Следственного управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов агентству ТАСС.

При этом Потапов подчеркнул, что информация о "минировании" аэропорта органами внутренних дел не разглашалась. Тем не менее Навальный, едва выйдя из комы в берлинской клинике, поблагодарил через соцсети летчиков – которые, по словам блогера, посадили самолет в Омске, несмотря на "минирование" аэропорта. Возникает вопрос - из каких источников такие сведения появились у лица, вовлеченного в доследственную проверку, отметил Потапов.

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