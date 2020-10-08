Российские журналисты ранены во время обстрела церкви в Карабахе

ВС Азербайджана нанесли удар по главному храму в городе Шуши

Российские журналисты пострадали в результате повторного удара азербайджанской артиллерии по главному храму в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Днем 8 октября собор Святого Христа Всеспасителя, построенный в XIX веке, уже подвергся обстрелу. На этот раз не обошлось без раненых – журналисты в то время, когда был нанесен удар, находились в церкви.

"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них - российские журналисты", - сообщило агентство Sputnik Армения.

Обстрелу подверглась и столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Ракетный удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата. По данным ТАСС, дрон выпустил 8-9 ракет. С земли БПЛА пытались сбить, стреляя из автоматов.

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