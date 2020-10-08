ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские журналисты ранены во время обстрела церкви в Карабахе

17:24
  • четверг
  • 08 октября 2020

ВС Азербайджана нанесли удар по главному храму в городе Шуши

Российские журналисты пострадали в результате повторного удара азербайджанской артиллерии по главному храму в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Днем 8 октября собор Святого Христа Всеспасителя, построенный в XIX веке, уже подвергся обстрелу. На этот раз не обошлось без раненых – журналисты в то время, когда был нанесен удар, находились в церкви.
Журналисты "Известий" попали под ракетный обстрел в Карабахе

"Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них - российские журналисты", - сообщило агентство Sputnik Армения.

Обстрелу подверглась и столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Ракетный удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата. По данным ТАСС, дрон выпустил 8-9 ракет. С земли БПЛА пытались сбить, стреляя из автоматов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.