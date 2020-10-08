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На горящих складах под Рязанью взорвалось около 2 тысяч снарядов

17:52
  • четверг
  • 08 октября 2020

Власти начинают выплачивать компенсации пострадавшим

Интенсивность разрывов на горящих военных складах в Рязанской области снизилась. Со времени начала пожара сдетонировали более тысячи боеприпасов.
Путину доложили о последствиях взрывов под Рязанью

"За вчера - сегодня произошла детонация до 2 тысяч снарядов. Интенсивность взрывов на данный момент значительно снизилась", - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Источник отметил, что в основном взрывались снаряды калибра 152 мм, складированные на открытых площадках. Он уточнил, что большинство площадок хранения на складе – подземные.

Теми временем власти Рязанской области начинают выплачивать компенсации пострадавшим в результате пожара и взрывов на полигоне. Суммы – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей.

Как сообщил глава региона Николай Любимов,  граждане начнут получать выплаты с 9 октября. Губернатор подчеркнул, что перечень предоставляемых документов максимально упрощен. Сумма выплат за частичную утрату имущества составит 50 тысяч рублей, за полную утрату – 100 тысяч.

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