Джонсон объяснил Зеленскому, как противостоять России

Политики также обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Важность противостояния "враждебному влиянию России" обсудили Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Украинский президент встретился с премьер-министром Великобритании в рамках своего официального визита в Соединенное королевство.

"Два лидера обсудили важность совместной работы по противостоянию враждебному влиянию России как на Украине, так и в регионе", - говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

Обеспокоены Зеленский с Джонсоном и ситуацией в Белоруссии. Британский премьер рассказал президенту Незалежной о "шагах, предпринятых Великобританией в ответ на нарушения прав человека в этой стране" - в том числе, о введении санкций. В завершение содержательной беседы стороны подписали соглашение о политическом сотрудничестве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"