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ОДКБ придет на помощь Армении в случае удара по ее территории

18:47
  • четверг
  • 08 октября 2020

В этом случае конфликт приобретет международный статус

Каждое государство – член Организации Договора о коллективной безопасности вправе просить ОДКБ о помощи. Соответствующие механизмы предусмотрены. ОДКБ может прийти на помощь и Армении в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, заявил генсек организации Станислав Зась.
В Нагорном Карабахе возобновились бои на линии соприкосновения

Генсек ОДКБ уточнил, что это возможно в том случае, если будет нанесен удар по армянской территории, и от Еревана поступит соответствующий запрос. В то же время, Зась сомневается, что события будут развиваться в таком русле.

"Я уверен, что такого развития ситуации не будет. Мне кажется, достаточно здравомыслия и ответственности перед своим народом, чтобы не делать такие шаги", - сказал Зась в интервью RT.

Генсек ОДКБ убежден, что ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы в разрастании столкновений в Нагорном Карабахе до размеров региональной войны. Зась пояснил, что в случае вмешательства ОДКБ конфликт приобретет международный статус.

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