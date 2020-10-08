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Депутат МГД: законодателям предстоит вывести рынок ремонта компьютерной техники в "белую" зону

19:23
  • четверг
  • 08 октября 2020

Псевдомастера не просто оказывают некачественные услуги по завышенным ценам

Депутат Московской городской думы Александр Семенников рассказал об активизации мошенников в сфере ремонта компьютерной техники. По его словам, псевдомастера "подменяют собой целый сектор бытовых услуг".

Этот рынок, отметил парламентарий, нужно выводить в "белую" зону. "Активизировать свою работу должны и общества по защите прав потребителей, и Роспотребнадзор - при условии легального оформления работ, с договорами и чеками, возможно заявление претензий и дальнейшее разбирательство, вплоть до судебного уровня", - приводит АГН "Москва" слова Семенникова.

Депутат призвал по возможности игнорировать подобные объявления. "Чтобы добиться результата - налаженного и отремонтированного компьютера - надежнее обратиться к друзьям, родственникам, пригласить мастера по личной рекомендации или хотя бы не случайного человека", - сказал он.

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