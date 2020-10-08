Россиян призвали провести выходные дома

Минздрав рекомендует не посещать публичные места

Россиянам посоветовали сидеть дома в предстоящие выходные. Минздрав не рекомендует пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости коронавирусом.

"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов.

В Минздраве призывают граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения - не допустить взрывного роста числа заболевших. Кузнецов отметил, что эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19 - это ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а также использование масок.

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