ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян призвали провести выходные дома

19:50
  • четверг
  • 08 октября 2020

Минздрав рекомендует не посещать публичные места

Россиянам посоветовали сидеть дома в предстоящие выходные. Минздрав не рекомендует пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов напомнил, что в некоторых регионах отмечен рост заболеваемости коронавирусом.
Глава Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

"Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта", — сказал Кузнецов.

В Минздраве призывают граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения - не допустить взрывного роста числа заболевших. Кузнецов отметил, что эффективные методы контроля заболеваемости COVID-19 - это ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а также использование масок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Прохожие в одном из парков в Москве
Прохожие в одном из парков в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.