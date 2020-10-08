Названы имена раненых в Карабахе российских журналистов

Один из них в тяжелом состоянии

Стали известны имена российских журналистов, пострадавших во время удара ВС Азербайджана по главному храму города Шуши в Карабахе. Построенный в XIX веке собор Святого Христа Всеспасителя дважды в течение дня 8 октября подвергался обстрелу.

Тяжелое ранение получил военный корреспондент Юрий Котенок. Журналиста перевезли в Степанакерт, врачи борются за его жизнь. Пострадали еще один журналист и сопровождающий – оба также граждане России. Они ранены легко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр непризнанной НКР.

В МИД Армении воздушные удары азербайджанских ВС по собору Святого Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши назвали преступлением и попыткой уничтожить историческую память армян Нагорного Карабаха. В Баку факт обстрела отрицают.

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