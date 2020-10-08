Пожар на военном складе в Рязанской области локализован

Масштабная операция продолжается

Пожар на территории воинской части под Рязанью локализован, сообщили в Минобороны. Число пострадавших выросло до 16 человек. Как сообщили в Минздраве региона, в основном пациенты поступают с ожогами различной степени тяжести. В настоящее время частота взрывов снарядов значительно снизилась. К разминированию ближайшего к арсеналу населенного пункта приступили саперы.

42 тонны воды попадают точно в эпицентр пожара. Из Псковской и Тверской областей перебазированы 4 самолёта с пожарным оборудованием. Им помогают вертолеты Ми-6 и Ми-8. На земле задействованы более 650 человек и десятки единиц техники - специальная группировка Минобороны. Интенсивность взрывов постепенно снижается. Фиксируется 2-3 разрыва в час. Сдетонировали уже более 1600 снарядов. Ситуация остается сложной, но контролируемой. В двух населённых пунктах, вблизи военного склада Шелемишево в Рязанской области, полностью сгорели более 20 строений. Сотрудников МЧС на месте координирует глава ведомства Евгений Зиничев.

Ещё ночью специалистам удалось зайти на техническую территорию арсенала. Провели разведку, обозначили безопасные маршруты для пожарной техники, передает "ТВ Центр".

На месте работают отряды разминирования инженерных войск. Больше сотни саперов, 20 единиц специальной техники, в том числе робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". На складе, по подсчётам военных, находилось порядка 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Осколки находят в радиусе 20 километров. В правительстве Рязанской области сообщили о поврежденных в результате взрывов школы и детского сада.

Информация о пострадавших уточняется. Из зоны ЧП эвакуировали свыше 2300 местных жителей. Кто-то провёл ночь у родственников, кто-то - в пунктах временного размещения. Их организовали в школах и больницах. Люди рассказывают: сначала даже не поняли, что произошло.

Основной причиной пожара пока считают человеческий фактор - кто-то поджёг траву и огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Военные следователи возбудили уголовное дело и ведут проверку.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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