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Кандидаты в вице-президенты США провели дебаты

22:34
  • четверг
  • 08 октября 2020

Кто победил?

В США прошли единственные в предвыборной кампании дебаты с участием главных кандидатов на пост вице-президента страны. Вместе с Дональдом Трампом на переизбрание претендует действующий вице-президент Майк Пенс. В связке с Джо Байденом борьбу ведёт сенатор от Калифорнии Камала Харрис, передает "ТВ Центр".
Трамп отказался от дебатов с Байденом

Оба претендента сдали тесты. Они сидели без масок, но были отделены друг от друга прозрачными перегородками. Тема коронавируса заняла в дебатах одно из главных мест. Харрис заявила, что действия администрации Трампа в период пандемии стали крупнейшим провалом в истории США.

Пенс обвинил оппонента в политизации проблемы, и пообещал, что до конца года американцы получат миллионы доз вакцины от КОВИДа. Среди других вопросов, была затронута тема взаимоотношений с Россией. Харрис, в частности, заявила, что Дональд Трамп больше верит Владимиру Путину, чем докладам американской разведки. Пенс возразил, что политика Трампа укрепила безопасность Америки. Как показали опросы, около 60 процентов телезрителей сочли, что в дебатах сильнее выглядела Харрис, и 40 процентов предпочли Пенса.

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Дебаты кандидатов в вице-президенты США
Дебаты кандидатов в вице-президенты США
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