Кандидаты в вице-президенты США провели дебаты

Кто победил?

В США прошли единственные в предвыборной кампании дебаты с участием главных кандидатов на пост вице-президента страны. Вместе с Дональдом Трампом на переизбрание претендует действующий вице-президент Майк Пенс. В связке с Джо Байденом борьбу ведёт сенатор от Калифорнии Камала Харрис, передает "ТВ Центр".

Оба претендента сдали тесты. Они сидели без масок, но были отделены друг от друга прозрачными перегородками. Тема коронавируса заняла в дебатах одно из главных мест. Харрис заявила, что действия администрации Трампа в период пандемии стали крупнейшим провалом в истории США.

Пенс обвинил оппонента в политизации проблемы, и пообещал, что до конца года американцы получат миллионы доз вакцины от КОВИДа. Среди других вопросов, была затронута тема взаимоотношений с Россией. Харрис, в частности, заявила, что Дональд Трамп больше верит Владимиру Путину, чем докладам американской разведки. Пенс возразил, что политика Трампа укрепила безопасность Америки. Как показали опросы, около 60 процентов телезрителей сочли, что в дебатах сильнее выглядела Харрис, и 40 процентов предпочли Пенса.

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