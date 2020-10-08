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Зеленский предложил британским финансистам скупать госпредприятия на Украине

20:34
  • четверг
  • 08 октября 2020

Президент Незалежной мечтает построить Киев-Сити

Британские финансовые круги пригласили к участию в приватизации государственных объектов на Украине. С предложением к предпринимателям в Лондоне обратился украинский президент. Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию посетил Лондонскую фондовую биржу, встретился с ее руководством, а также с лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.
Зеленский заработал в августе меньше своего пресс-секретаря

Во время встречи Зеленский сообщил, что на Украине вводятся новые финансовые инструменты, принимаются законы, которые должны привлечь в страну инвестиции. В частности, британские инвесторы могли бы участвовать в реализации проекта Киев-Сити.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - подчеркнул украинский президент.

Президент Украины ознакомился с историей работы Лондонской фондовой биржи. Зеленский сделал запись в Книге почетных гостей, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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