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Власти Москвы допустили ужесточение режима из-за коронавируса

20:51
  • четверг
  • 08 октября 2020

Пока достаточно введенных мер

Столичные власти могут перейти к более жестким мерам, если москвичи не будут соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения. Ситуация с COVID-19 в Москве неутешительная, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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"Могу сказать, что цифры распространения коронавируса сегодня неутешительны. И это говорит о том, что пока не все москвичи ответственно относятся к использованию масок и перчаток" — сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия 24". Он напомнил, что контроль за соблюдением мер безопасности в столице с 8 октября был усилен.

Ранее сложной назвал ситуацию с коронавирусом в столице мэр Москвы. Сергей Собянин обязал руководство предприятий перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Особенно это касается работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

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